Les Etats-Unis invitent formellement à Washington le chef de la diplomatie chinoise

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont formellement invité le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à se rendre à Washington, a déclaré mardi le département d'Etat américaine, une annonce qui intervient après que le prédécesseur de Wang Yi a été subitement démis de ses fonctions cet été. Pékin a nommé la semaine dernière Wang Yi à la tête du ministère des Affaires étrangères, un poste qu'il avait déjà occupé par le passé, en remplacement de Qin Gang. Considéré comme une étoile montante du gouvernement, Qin Gang n'a plus été aperçu publiquement depuis plus d'un mois - une absence mystérieuse, après seulement sept mois en fonction, qui a soulevé des questions de transparence. Le ministère chinois des Affaires étrangères a simplement indiqué que Qin Gang était au repos pour des raisons de santé non spécifiées. Au cours d'un point presse, le porte-parole du département d'Etat américain a indiqué que l'invitation à Wang Yi a été formulée lors d'une réunion tenue lundi à Washington entre un haut représentant du département et un émissaire du ministère chinois des Affaires étrangères. Matt Miller n'a pas précisé si l'invitation avait été acceptée. Il a toutefois ajouté que Washington pensait que cela serait le cas, sans donner de calendrier pour cette venue. Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a déclaré que "les deux camps maintiennent les communications nécessaires concernant les échanges à haut niveau". Dans un contexte de tensions sur différentes questions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a effectué mi-juin la première visite en Chine d'un secrétaire d'Etat américain depuis cinq ans. Il avait alors invité Qin Gang à se rendre à Washington pour poursuivre les discussions, dans une volonté d'apaisement entre les deux camps. Par la suite, Antony Blinken a rencontré Wang Yi en marge d'un sommet régional organisé en Indonésie, en l'absence de Qin Gang. Wang Yi, 69 ans, fut déjà à la tête du ministère chinois des Affaires étrangères de 2013 à 2022, sur fond de tensions avec les Etats-Unis qui ont, selon Pékin, atteint un pic inédit durant cette période. (Reportage Simon Lewis et Humeyra Pamuk, avec David Brunnstrom; version française Jean Terzian)