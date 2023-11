Les États-Unis interrogent 30 transporteurs maritimes sur l’exportation de pétrole russe

WASHINGTON (Reuters) - Le département du Trésor américain a envoyé des avis à 30 transporteurs maritimes demandant des informations sur des navires soupçonnés de transporter du pétrole brut russe vendu plus cher que le plafond imposé dans le cadre des sanctions contre la guerre en Ukraine, selon une source qui a consulté les documents. L'Office of Foreign Assets Control (Office de contrôle des actifs étrangers) a envoyé des avis à des sociétés de gestion dans une trentaine de pays afin de demander des informations sur plus de 100 navires, a expliqué la source. Il s'agit de la plus grande mesure de ce type prise par les États-Unis depuis que Washington et ses alliés ont imposé le plafonnement du pétrole russe à 60 dollars le baril l'année dernière, a-t-elle ajouté. Les demandes d'informations sont une étape de routine dans les enquêtes sur les sanctions. Le département du Trésor n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le G7, l'Union européenne et l'Australie ont imposé en décembre dernier un plafond sur les exportations maritimes de brut russe afin de punir Moscou pour sa guerre contre l'Ukraine. Il interdit aux entreprises occidentales de fournir des services tels que le transport, l'assurance et le financement pour le pétrole vendu au-delà du plafond. Le plafonnement des prix a entraîné un changement sur les marchés mondiaux, la Chine et l'Inde achetant désormais du pétrole russe, dont une grande partie était traditionnellement destinée à l'Europe et à d'autres marchés. Cette année, une grande partie du pétrole russe s'est négocié au-dessus du plafond du fait de la remontée des prix mondiaux du pétrole. Des responsables américains ont déclaré que le plafond imposait des coûts supplémentaires à la Russie en raison d'une "flotte fantôme" de pétroliers vieillissants, de voyages plus longs et d'une dépendance à l'égard de services maritimes non occidentaux, ce qui a réduit les revenus qu'elle peut consacrer à la guerre. (Reportage Timothy Gardner ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)