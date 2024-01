Les Etats-Unis frappent une cible houthie au Yémen selon l'armée américaine

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les forces américaines ont mené une frappe contre un site utilisé par les rebelles houthis du Yémen, a déclaré tard vendredi l'armée américaine. La frappe visait un site équipé d'un radar et avait pour but d'affaiblir la capacité des Houthis à mener des attaques contre des navires commerciaux. "Cette nouvelle frappe entraînera une réponse ferme, forte et efficace", a déclaré sur la chaîne télévisée Al Jazeera Nasruldeen Amer, porte-parole des Houthis, ajoutant qu'il n'y avait eu de blessés ni de "dégâts importants". Mohammed Abdulsalam, un autre porte-parole des Houthis, a déclaré à Reuters que les frappes, y compris celle qui a touché pendant la nuit une base militaire à Sanaa, n'ont eu aucun impact significatif sur la capacité du groupe à empêcher les navires affiliés à Israël de traverser la mer Rouge et la mer d'Oman. Le Pentagone a déclaré vendredi que les frappes américano-britanniques avaient eu de "importants effets". Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, perturbent le commerce mondial en attaquant les navires qui passent par le détroit de Bab el Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, en réponse, disent-ils, à la guerre menée par Israël à Gaza. "Cette frappe a été menée par l'USS Carney (DDG 64) à l'aide de missiles de croisière Tomahawk. Il s'agissait d'une action de suivi sur une cible militaire spécifique associée à des frappes effectuées le 12 janvier et destinées à réduire la capacité des Houthis à attaquer des navires, y compris des navires commerciaux", a indiqué le commandement américain (Centcom) sur le réseau social X, anciennement Twitter. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont mené vendredi des frappes contre des sites utilisés par les Houthis pour la première fois depuis que le groupe a commencé à lancer des attaques contre des voies de navigation commerciale en mer Rouge. Le commandement américain a précisé que les frappes n'entraient pas dans le cadre de l'opération internationale baptisée "Prosperity Guardian" mise sur pied en décembre par les Etats-Unis avec une vingtaine de pays pour assurer la sécurité du transport maritime. La chaîne de télévision al-Masirah, organe des Houthis, a rapporté tôt samedi que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne menaient des raids contre Sanaa, la capitale yéménite. (Reportage Idrees Ali et Phil Stewart; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)