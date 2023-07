Les Etats-Unis font leur grand retour à l'Unesco

PARIS (Reuters) - Les Etats-Unis vont réintégrer l'Unesco au 1er juillet, plus de quatre ans après en être sortis sous la présidence de Donald Trump, a annoncé vendredi l'organisation onusienne. "Avec ce retour, l'Unesco sera encore plus forte pour mener à bien son mandat", a déclaré Audrey Azoulay, la directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. "Les Etats-Unis financeront l'équivalent de 22% du budget ordinaire de l'Organisation. S'y ajouteront le paiement progressif de leurs arriérés et, dès 2023, des contributions volontaires pour financer des programmes dédiés notamment à l'accès à l'éducation en Afrique, la mémoire de la Shoah et la protection des journalistes", indique l'Unesco dans un communiqué. Le département d'Etat américain a fait part le mois dernier dans une lettre de l'intention de Washington de revenir dans l'organisation en tant que membre suppléant et de payer 619 millions de dollars en arrérages avec des versements échelonnés sur plusieurs années. Les Etats-Unis avaient officiellement quitté l'Unesco au 31 décembre 2018, à l'initiative de l'ancien président Donald Trump, arguant de motifs financiers mais aussi des supposés "préjugés anti-israéliens" de l'institution basée à Paris. Si la loi américaine interdit à Washington de financer des organisations onusiennes ayant accepté la Palestine comme membre de plein droit, le Congrès a approuvé cette année une dérogation qui permet aux Etats-Unis de revenir dans l'Unesco. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)