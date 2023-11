Les Etats-Unis et les Etats arabes conviennent que le statu quo à Gaza ne peut pas continuer-Blinken

AMMAN (Reuters) - Les Etats-Unis et les Etats arabes sont convenus que le statu quo dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, ne pouvait pas perdurer, a déclaré samedi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à l'occasion de sa visite en Jordanie. Le chef de la diplomatie américaine a dit avoir discuté avec ses homologues jordanien et égyptien de la voie à suivre pour parvenir à une solution à deux Etats. Antony Blinken a également fait part de l'inquiétude de Washington concernant les violences commises en Cisjordanie par certains colon extrémistes. (Reportage de Simon Lewis; version française Zhifan Liu, édité par Camille Raynaud)