Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne mènent de nouvelles frappes au Yémen contre les Houthis

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont mené lundi de nouvelles frappes au Yémen contre des cibles liées au mouvement chiite des Houthis, a fait savoir le département américain de la Défense, indiquant qu'un dépôt souterrain ainsi que des capacités offensives et de surveillance ont été atteints. Washington et Londres ont effectué ces dernières semaines plusieurs séries de frappes contre les Houthis en réponse aux attaques en mer Rouge menées par le mouvement chiite qui ont perturbé le transport maritime, alors qu'il s'agit d'un axe majeur reliant l'Asie et l'Europe. Les Houthis, alignés sur l'Iran et qui contrôlent de larges parties du Yémen, disent soutenir ainsi les Palestiniens de la bande de Gaza. Ils ont prévenu que tout navire israélien en mer Rouge ou tout navire se rendant vers un port israélien pourrait être pris pour cible. Ces attaques ont alimenté les tensions dans la région en marge de la guerre dans la bande de Gaza et les craintes d'un embrasement du conflit. Huit frappes ont été menées lundi par les armées américaine et britannique avec l'appui de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas, selon un communiqué conjoint des six pays. Le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a déclaré dans un communiqué que les frappes ont été menées en légitime défense et "infligent un nouveau revers aux stocks limités et à la capacité" des Houthis à menacer le commerce mondial. Jusqu'à présent, les séries de frappes menées par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne n'ont pas empêché le mouvement yéménite de poursuivre ses attaques en mer Rouge. (Reportage Idrees Ali et Phil Stewart; version française Jean Terzian)