Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne condamnent le coup d'Etat militaire au Soudan

(Reuters) - Les gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Norvège condamnent le coup d'Etat au Soudan et sont particulièrement préoccupés par la situation dans le pays d'Afrique de l'Est, est-il écrit dans un communiqué commun relayé lundi par le département d'Etat américain.

Washington, Londres et Oslo appellent les forces de sécurité soudanaises à libérer les personnes injustement détenues, est-il ajouté dans le communiqué.

L'armée soudanaise s'est emparée lundi matin du pouvoir à Khartoum après avoir arrêté le Premier ministre du gouvernement civil. Au moins sept personnes ont été abattues par des militaires et 140 autres blessées pendant des manifestations contre ce coup de force.

A la demande notamment des Etats-Unis et de la France, le Conseil de sécurité de l'Onu doit se réunir à huis clos ce mardi pour discuter de la situation au Soudan, ont fait savoir des diplomates.

(Reportage Kanishka Singh à Bangalore, avec Michelle Nichols aux Nations unies; version française Jean Terzian)