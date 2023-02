Les Etats-Unis et la Corée du Sud conduisent des exercices aériens après le tir

Crédit photo © Reuters

par Soo-hyang Choi SEOUL (Reuters) - Les États-Unis et la Corée du Sud ont conduit dimanche un des exercice militaires aériens conjoints impliquant des bombardiers stratégiques américains, au lendemain du tir par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental (ICBM). L'état-major interarmées de la Corée du Sud a déclaré que l'exercice, au cours duquel des chasseurs F-35A, F-15K de la Corée du Sud et F-16 des États-Unis ont escorté des bombardiers B-1B américains, a démontré la supériorité des capacités de défense "écrasantes" des alliés et leur niveau de préparation. "(L'exercice) a renforcé la capacité d'opération combinée et affirmé l'engagement inébranlable des États-Unis dans la défense de la péninsule coréenne et la mise en oeuvre de la dissuasion étendue", a déclaré l'armée sud-coréenne dans un communiqué. Ces manoeuvres aériennes interviennent un jour après le lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique de longue portée dans la mer au large de la côte ouest du Japon. (Soo-hyang Choi et Josh Smith; version française Nicolas Delame)