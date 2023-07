Les États-Unis et la Chine s'apprêtent à relancer les négociations sur le climat

Les États-Unis et la Chine s'apprêtent à relancer les négociations sur le climat













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Il est "impératif que la Chine et les États-Unis fassent de réels progrès" au cours des quatre mois précédant l'ouverture de la conférence sur le climat à Dubaï, soutenue par l'Onu, a déclaré lundi l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Pendant que John Kerry rencontrait lundi son homologue chinois Xie Zhenhua à Pékin afin de rétablir la confiance entre les deux principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, des alertes aux fortes chaleurs avaient été déclarés en Italie, en Grèce et aux États-Unis. Les inondations en Corée du Sud ont déjà emporté 40 personnes et au moins cinq dans le nord-est des États-Unis, alors que des pluies exceptionnellement fortes en Inde ont forcé l'évacuation de centaines de personnes à New Delhi. En Chine, il y a eu également des mois avec des conditions météorologiques extrêmes où le record de chaleur de 52,2 °C a été enregistré dimanche dans la région de l'extrême nord-ouest de Xinjiang. "Les inondations et les tempêtes intenses sont plus fréquentes que jamais (...) Les incendies dévorent des millions d'hectares de forêt chaque année", a déclaré John Kerry alors que les délégués étaient réunis dans une salle de conférence surplombant la Cité Interdite de Pékin lundi matin. John Kerry a exhorté la Chine à collaborer avec les États-Unis pour réduire les émissions de méthane ainsi que l'impact climatique de l'énergie produite à partir du charbon, les deux parties visant à rétablir leurs relations après la suspension des pourparlers l'année dernière. "Au cours des trois prochains jours, nous espérons que nous pourrons commencer à prendre des mesures importantes qui enverront un signal au monde quant à l'intention sérieuse de la Chine et des États-Unis de faire face à un risque, une menace, un défi, impliquant toute l'humanité, que les humains ont créés eux-mêmes", a déclaré John Kerry. Les réunions de cette semaine, qui se poursuivront jusqu'à mercredi, n'ont pas de programme officiel, mais devraient se concentrer sur la réduction des émissions de méthane et d'émissions autres que le CO2, ainsi que sur la préparation pour la conférence annuelle des Nations unies sur le climat, la COP28, à partir de novembre. La Chine s'est engagée à commencer à réduire sa consommation de charbon, mais pas avant 2026, et les approbations de nouveaux projets de centrales au charbon se sont accélérées depuis l'année dernière. (Reportage Valerie Volcovici, Andrew Hayley et la rédaction de Pékin, rédigé par David Stanway ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)