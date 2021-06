Les États-Unis et la Chine discutent d'une éventuelle rencontre entre Blinken et son homologue chinois (FT)

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les États-Unis et la Chine discutent d'une éventuelle rencontre entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors de la réunion du G20 qui se tient la semaine prochaine en Italie, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes informées de ces discussions.

Toujours selon le journal britannique, l'administration du président américain Joe Biden a également informé Pékin qu'elle souhaitait que la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman, se rende en Chine au cours de l'été.

La Maison Blanche a également tenu des discussions internes préliminaires sur l'envoi de Anthony Blinken ou de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, en Chine plus tard dans l'année, ce qui pourrait permettre à Joe Biden et au président chinois Xi Jinping de tenir un sommet bilatéral en marge de la réunion des dirigeants du G20 à Rome en octobre.

(Reportage Kanishka Singh, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)