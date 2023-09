Les Etats-Unis et l'Union Européenne envisagent de nouveaux droits de douane sur l'acier chinois, selon Bloomberg

(Reuters) - Les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) travaillent à un accord sur de nouveaux droits de douane visant la production excédentaire d'acier de la Chine et d'autres pays, rapporte jeudi l'agence Bloomberg. Ce projet vise principalement les importations d'acier en provenance de Chine qui, selon l'UE et les Etats-Unis, bénéficient de pratiques non commerciales, précise Bloomberg, citant des sources informées du dossier. Le champ d'application des mesures envisagées, qui pourraient concernées également d'autres pays et le niveau des droits de douane, est encore en cours de discussion, ajoute l'agence d'information. Les bureaux du représentant américain au Commerce et de la Commission européenne n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters. D'après Bloomberg, ce nouveau projet ferait partie de l'accord mondial sur l'acier et l'aluminium durables que l'UE et l'administration du président Joe Biden négocient depuis 2021. L'ancien président américain Donald Trump a imposé en 2018 des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur les importations d'aluminium, disant vouloir protéger les producteurs américains, ce qui a déclenché un conflit commercial majeur avec l'UE. En 2021, l'UE et les Etats-Unis sont convenus de mettre fin à ce différend et de coopérer en vue d'un accord global, qui permettrait une entrée sans droit de douane sur le sol américain de "volumes limités" de métaux produits par l'UE, tout en maintenant les droits de douane existants. En Bourse, le compartiment européen des ressources de base (-1,23%) accuse l'une des plus fortes baisses sectorielles du Stoxx 600, lui-même en repli de 0,2% en matinée. (Reportage Kanjyik Ghosh à Bangalore, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)