Les Etats-Unis et Israël discutent d'une possible visite de Biden

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Représentants américains et israéliens discutent de la possibilité d'une visite prochaine du président américain Joe Biden en Israël à l'invitation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré dimanche une personne au fait de la question. Une telle visite viendrait amplifier le soutien affiché par Washington à son principal allié au Proche-Orient, alors que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est rendu jeudi en Israël et y est de nouveau attendu lundi, après différents entretiens dans la région pour tenter d'éviter une escalade du conflit entre l'Etat hébreu et le Hamas. La source a confirmé des informations de médias israéliens selon lesquelles Benjamin Netanyahu a transmis l'invitation à Joe Biden lors d'un récent entretien téléphonique. Les deux dirigeants multiplient les échanges depuis l'attaque meurtrière menée par le Hamas le 7 octobre dans des localités israéliennes. La Maison blanche s'est refusé à tout commentaire. Une porte-parole a simplement indiqué que la présidence américaine n'avait "aucun nouveau déplacement à annoncer". (Reportage Steve Holland; version française Jean Terzian)