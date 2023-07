Les Etats-Unis envisagent de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine

par Mike Stone WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis prévoient de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine afin de l'aider dans sa contre-offensive contre les forces russes, ont déclaré jeudi des responsables américains. Une nouvelle aide militaire américaine comprenant des armes à sous-munitions pour des obusiers Howitzer de 155 mm devrait être dévoilée vendredi, ont dit deux responsables américains, qui préfèrent conserver l'anonymat. L'envoi d'armes à sous-munitions à l'Ukraine est "activement à l'étude", a commenté la Maison blanche, sans rien annoncer dans l'immédiat. Le président Joe Biden est attendu la semaine prochaine à Vilnius, en Lituanie, pour un sommet de l'Otan. Human Rights Watch a appelé jeudi la Russie et l'Ukraine à cesser d'utiliser des armes à sous-munitions et a exhorté les Etats-Unis à ne pas en fournir. Les armes à sous-munitions, interdites par plus de 120 pays, dispersent de petits projectiles explosifs de manière aléatoire sur des surfaces étendues. Certaines sous-munitions n'explosent pas à l'impact et constituent un danger pour les populations locales, et ce plusieurs décennies après les conflits. (Avec la contribution de Jeff Mason, Steve Holland, Rami Ayyub et Doina Chiacu; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)