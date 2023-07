Les États-Unis entendent restreindre l'accès de la Chine aux services "cloud" selon le Wall Street Journal

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'administration du président américain Joe Biden se prépare à restreindre l'accès des entreprises chinoises aux services américains d'informatique dématérialisée ("cloud"), a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources au fait de la question. Si elle venait à être mise en oeuvre, cette mesure aurait vraisemblablement pour conséquence d'imposer à des groupes comme Amazon et Microsoft de demander au gouvernement fédéral américain une autorisation avant de fournir à des clients chinois leurs services "cloud", qui utilisent des semi-conducteurs de pointe dotés d'intelligence artificielle (IA). D'après le journal, le département américain du Commerce va instaurer des restrictions dans les semaines qui viennent, dans le cadre de sa politique de contrôle des exportations de puces, introduite en octobre dernier. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du département américain du Commerce, de Microsoft et d'Amazon. La Chine a annoncé lundi qu'elle allait contrôler les exportations de certains métaux utilisés par l'industrie des semi-conducteurs, une nouvelle mesure prise dans sa querelle grandissante avec les Etats-Unis concernant l'accès aux puces dotées de technologies de pointe. (Rédigé par Jahnavi Nidumolu à Bangalore; version française Jean Terzian)