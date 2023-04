Les Etats-Unis disent avoir tué en Syrie un commandant de l'EI

(Reuters) - Un commandant du groupe Etat islamique (EI) a été tué lundi en Syrie lors d'un raid mené par l'armée américaine, a annoncé le Commandement central américain (CentCom). Khalid Ahmad al Jabouri était jugé responsable de la planification d'attaques en Europe et avait développé la structure de commandement de l'EI, selon le CentCom, qui supervise les opérations militaires des Etats-Unis au Proche-Orient, en Afrique et en Asie centrale et du Sud. Aucun civil n'a été tué ou blessé lors de la frappe qui a coûté la vie au chef djihadiste, a ajouté le CentCom, qui a estimé que l'EI "continue de représenter une menace pour la région et au-delà". "Bien qu'affaibli, le groupe reste capable de conduire des opérations au sein de la région avec la volonté de frapper au-delà du Moyen-Orient". La mort de Jabouri devrait "temporairement perturber la capacité du groupe à planifier des attaques à l'étranger", a-t-il assuré. Dans un rapport publié en février, les Nations unies ont évalué à entre 5.000 et 7.000 le nombre de membres actifs ou partisans de l'EI en Syrie et en Irak, dont une moitié de combattants environ. L'organisation de l'Etat islamique a contrôlé de vastes territoires en Irak et Syrie à son apogée en 2014, avant d'être refoulée par une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. Le groupe djihadiste a annoncé en fin d'année dernière la nomination à sa tête d'Abou al Hussein al Husseini al Kouraïchi après la mort de son précédent chef, tué dans le sud de la Syrie. (Rédigé par Akriti Sharma Bharat Govind Gautam à Bangalore, et Tom Perry; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)