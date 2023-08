Les Etats-Unis disent avoir démantelé la plateforme cybercriminelle Qakbot

(Reuters) - Une opération menée dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la France, a permis de démanteler la plateforme Qakbot utilisée par de nombreux pirates informatiques pour commettre des délits financiers, ont annoncé mardi les autorités américaines. "Le logiciel malveillant Qakbot a infecté plus de 700.000 ordinateurs, facilité le déploiement de rançongiciels et infligé des centaines de millions de dollars de préjudices à des entreprises, des prestataires de soins et des administrations publiques à travers le monde", a déclaré le département américain de la Justice dans un communiqué. Outre les Etats-Unis et la France, l'opération a aussi été menée en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. (Rédigé par Christopher Bing et David Ljunggren; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)