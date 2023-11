Les Etats-Unis dévoilent une aide militaire de 425 millions de dollars à l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

par Mike Stone et Susan Heavey WASHINGTON (Reuters) - L'administration Biden a annoncé vendredi que les Etats-Unis allaient fournir une nouvelle aide militaire d'un montant total de 425 millions de dollars (395 millions d'euros) à l'Ukraine. Une partie de cette nouvelle aide entre dans le cadre du programme de financement USAI, un fonds qui permet au gouvernement américain d'acheter des armes plutôt que de fournir des équipements provenant de ses stocks. Le reste de l'aide sera mise en oeuvre en vertu de l'autorité présidentielle de prélèvement (PDA), qui permet au président des Etats-Unis de puiser dans les stocks en cas d'urgence, sans aval préalable du Congrès. Parmi les équipements prélevés dans les stocks américains figurent notamment des munitions pour les lance-roquettes multiples Himars, des armes anti-chars ou des mines antipersonnel Claymore, a indiqué le Pentagone. (Reportage Mike Stone et Susan Heavey; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)