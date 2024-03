Les Etats-Unis dépêchent un navire transportant de l'aide à Gaza

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - L'armée américaine a dépêché un navire pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza, a annoncé dimanche le Commandement central américain (Centcom), quelques jours après que le président Joe Biden annoncé la construction d'un port temporaire sur la côte méditerranéenne l'enclave palestinienne. Le navire a quitté sa base "moins de 36 heures après que le président Biden a annoncé que les Etats-Unis fourniraient une aide humanitaire à Gaza par voie maritime", a déclaré le Centcom dans un communiqué. Le navire "transporte les premiers équipements nécessaires à la construction d'un port temporaire afin d'acheminer le matériel humanitaire indispensable". L'annonce de Joe Biden, faite jeudi lors de son discours sur l'état de l'Union, intervient alors que l'Onu prévient que la famine guette les 2,3 millions de Gazaouis, dont la plupart ont été déplacés par les combats, alors que les bombardements israéliens ont ravagé l'enclave et ses infrastructures. (Reportage Muhammad Al Gebaly; version française Camille Raynaud)