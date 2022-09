Les Etats-Unis dénoncent les conditions de détention de Navalny

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis sont profondément préoccupés par les conditions de détention de l'opposant russe Alexeï Navalny, a déclaré vendredi le porte-parole du département d'Etat américain.

Les autorités pénitentiaires de Russie interfèrent avec ses droits à la défense, a déploré Ned Price. Alexeï Navalny a également été placé à plusieurs reprises à l'isolement pour de présumées infractions mineures, a-t-il ajouté.

Ce traitement est la preuve d'un "harcèlement politique", a estimé le porte-parole du département d'Etat, en réitérant un appel à sa libération immédiate.

L'avocat et militant anticorruption, devenu depuis une douzaine d'années le principal opposant au président russe Vladimir Poutine, purge une peine de onze ans et demi de prison pour violation de son contrôle judiciaire, fraude et outrage à la justice, des accusations qu'il dit fabriquées de toutes pièces par le pouvoir en place pour le faire taire.

Alexeï Navalny a fait savoir jeudi que les autorités lui avaient retiré le droit de communiquer en privé avec ses avocats, ajoutant que sa correspondance avec son équipe de défense était désormais soumise à trois jours de vérification par l'administration pénitentiaire.

