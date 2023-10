Les Etats-Unis conseillent à leurs ressortissants de ne pas voyager au Liban

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le département d'Etat américain a relevé mardi son alerte de déplacement concernant le Liban, conseillant de "ne pas voyager" dans le pays, citant la situation sécuritaire alors que des affrontements ont éclaté près de la frontière sud entre le Hezbollah et l'armée israélienne, en marge du conflit à Gaza. Par ailleurs, le département d'Etat a autorisé le départ volontaire et temporaire des familles des diplomates de l'ambassade américaine de Beyrouth ainsi que le départ de certains employés du fait de la situation sécuritaire "imprévisible" au Liban. Cet avertissement est survenu peu après l'explosion d'un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts, selon des représentants palestiniens, provoquant des manifestations en Cisjordanie et à travers la région - dont au Liban. (Reportage Eric Beech et Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)