Les Etats-Unis confirment avoir tué un chef de l'EI en Syrie

BEYROUTH, 17 avril (Reuters) - Une offensive menée lundi par un hélicoptère de l'armée américaine dans le nord de la Syrie a permis d'abattre un chef du groupe Etat islamique accusé de planifier des attaques au Proche-Orient et en Europe, a déclaré le département américain de la Défense. Dans un communiqué, le Pentagone a indiqué que la décision de mener cette opération ciblant Abd-al-Hadi Mahmoud al-Haji Ali a été prise après la collecte de renseignements selon lesquels l'EI prévoyait d'enlever des ressortissants à l'étranger. (Reportage Maya Gebeily à Beyrouth, Jahnavi Nidumolu et Abinaya Vijayaraghavan à Bangalore; version française Jean Terzian)