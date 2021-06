Les Etats-Unis célèbrent "Juneteenth", commémoration de l'abolition de l'esclavage

Crédit photo © Reuters

ATLANTA/CHICAGO (Reuters) - Les Américains célèbrent ce samedi l'abolition de l'esclavage quelques jours après la promulgation par Joe Biden et Kamala Harris d'un texte faisant du 19 juin un jour férié national.

"Juneteenth" - contraction de juin et de 19e en anglais - rappelle la date du 19 juin 1865, lorsque des officiers nordistes ont annoncé à un groupe d'hommes tenus en esclavage dans le Sud qu'ils étaient en réalité libres depuis la Proclamation d'émancipation, deux décrets signés près de deux ans plus tôt par le président Abraham Lincoln.

Cent-cinquante-six ans plus tard, et alors que les tensions raciales perdurent, les Américains sont appelés à se rappeler de cette date symbolique en participant à des concerts, des rassemblements et des expositions.

(Rich McKay à Atlanta, version française Nicolas Delame)