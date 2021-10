Les Etats-Unis battus, le Mexique vainqueur

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La nuit sur le continent américain a réservé quelques surprises lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022.

Les Etats-Unis se sont inclinés sur le terrain du Panama sur le score d’1 but à 0. C’est Anibal Godoy qui inscrit le but libérateur en seconde période (54’).

Le Mexique lui ne sait pas fait surprendre à domicile contre le Honduras avec une victoire 3 buts à 0. Funes (76’) et Lozano (86’) ont définitivement scellé le sort du match.

Le Costa Rica s’est lui aussi imposé à domicile contre le Salvador 2 buts à 1 avec notamment Keylor Navas titulaire dans les cages costariciennes.

Et enfin pas de buts entre le Canada et la Jamaïque qui se quittent sur un score nul et vierge (0 - 0).

Au classement, le Mexique est en tête avec 11 points juste devant les États-Unis avec 8 unités au compteur.