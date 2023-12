Les Etats-Unis annoncent une opération navale multinationale en mer Rouge

Crédit photo © Reuters

MANAMA (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé lundi la création d'une opération militaire multinationale en mer Rouge pour protéger les navires de commerce des attaques répétées des Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, qui disent agir en soutien au Hamas palestinien. Arrivé lundi soir à Manama, la capitale du Bahreïn, qui héberge la Ve flotte américaine déployée au Proche-Orient, Lloyd Austin a précisé qu'outre les Etats-Unis, les marines d'une dizaine de pays dont la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne effectueraient des patrouilles conjointes dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. "Il s'agit d'un défi international qui exige une action collective. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la création de l'opération Prosperity Guardian, une nouvelle initiative multinationale de sécurité importante", déclare le chef du Pentagone dans un communiqué. (Reportage de Phil Stewart, version française Tangi Salaün)