Les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide de 2 milliards de dollars à l'Ukraine, selon la Maison blanche

Les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide de 2 milliards de dollars à l'Ukraine, selon la Maison blanche













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis vont fournir une nouvelle aide en matière de sécurité de 2 milliards de dollars (1,88 milliards d'euros) à l'Ukraine, a annoncé jeudi le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan. "Nous continuerons d'examiner ce qui est nécessaire et nous ferons en sorte de fournir tout ce dont l'Ukraine a besoin pour l'emporter sur le front", a dit Jake Sullivan sur CNN. Il a ajouté que les membres du G7 annonceraient vendredi de nouvelles sanctions, qui viseront notamment des pays fournissant à la Russie des produits visés par les mesures imposées précédemment. Interrogé sur les livraisons de F-16 demandées par Kyiv, Jake Sullivan a déclaré: "Les F-16 ne concernent pas les combats à court terme. Ils concernent la défense de l'Ukraine à long terme." (Reportage Eric Beech; version française Camille Raynaud)