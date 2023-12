Les Etats-Unis annoncent une contribution de 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat

Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - Les Etats-Unis s'engagent à hauteur de trois milliards de dollars (2,75 milliards d'euros) en faveur du Fonds vert pour le climat, a déclaré samedi la vice-présidente Kamala Harris, confirmant une information donnée plus tôt en exclusivité par Reuters. Présente à Dubaï pour la conférence des Nations unies sur le climat (COP28), Kamala Harris a exhorté les dirigeants du monde entier à accélérer et à oeuvrer avec "courage et conviction" contre le changement climatique. "Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que nous ferons un nouvel engagement de trois milliards de dollars au Fonds vert pour le climat, qui aidera les pays en développement à accéder aux capitaux dont ils ont besoin pour investir dans la résilience, l'énergie propre et les solutions fondées sur la nature", a-t-elle déclaré. Le Fonds vert pour le climat est le plus important fonds international dédié à l'action climatique et compte plus de 20 milliards de dollars de promesses de don. (Reportage Nandita Bose et Valerie Volcovici; version française Elizabeth Pineau)