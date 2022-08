Les États-Unis annoncent une aide de $30 millions pour le Pakistan

ISLAMABAD (Reuters) - Les États-Unis vont débloquer 30 millions de dollars (30,05 millions d'euros) pour venir en aide au Pakistan, frappé par des inondations historiques, a annoncé mardi l'ambassade américaine à Islamabad.

"Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), ont annoncé aujourd'hui une aide humanitaire supplémentaire de 30 millions de dollars destinée à sauver des vies, pour soutenir les personnes et les communautés touchées par de graves inondations au Pakistan", a indiqué le communiqué.

Ce don intervient après que l'Onu a lancé mardi un appel de fonds éclair de 160 millions de dollars en faveur du Pakistan, où les précipitations ont fait plus de 1.100 morts.

Selon les premières estimations, les pertes liées aux inondations s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars, a déclaré le gouvernement, ajoutant que la communauté internationale avait l'obligation d'aider le pays à combattre les effets du changement climatique.

"Le Pakistan est inondé de souffrances", a déclaré le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, soulignant "l'impact implacable de niveaux de pluie et d'inondations sans précédent" dans un message vidéo diffusé à l'occasion du lancement de l'appel à Islamabad et à Genève.

Des pluies torrentielles sont à l'origine des inondations soudaines qui sont survenues dans les zones montagneuses du Nord, détruisant des bâtiments, dont des écoles et des centres médicaux, des ponts, et emportant des routes et des récoltes.

L'Indus est en crue.

António Guterres a déclaré que les 160 millions de dollars qu'il espérait recueillir permettraient de fournir à 5,2 millions de personnes de la nourriture, de l'eau, des installations sanitaires, une éducation d'urgence et un soutien sanitaire.

Le Pakistan estime que les inondations ont touché plus de 33 millions de personnes, soit plus de 15% de sa population (220 millions d'habitants).

António Guterres a lancé un appel à une réponse rapide de la communauté internationale.

"Soyons tous solidaires et soutenons le peuple pakistanais en cette heure de détresse", a-t-il déclaré.

"Arrêtons de marcher comme des somnambules vers la destruction de notre planète par le changement climatique".

(Reportage Asif Shahzad et Gibran Peshimam; version française Elitsa Gadeva, édité par Sophie Louet)