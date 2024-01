Les Etats-Uis revoient leurs sanctions contre le Venezuela après un jugement

(Reuters) - Les États-Unis réexaminent leur politique de sanctions contre le Venezuela après qu'un tribunal a confirmé une interdiction empêchant la candidate à la présidence Maria Corina Machado d'exercer ses fonctions, a déclaré samedi le département d'État. La décision rendue vendredi par le Tribunal suprême de justice du Venezuela signifie que Maria Corina Machado, ingénieure industrielle de 56 ans, ne peut pas enregistrer sa candidature aux élections présidentielles prévues au second semestre 2024. "Les États-Unis sont en train de revoir leur politique de sanctions contre le Venezuela, sur la base de ce développement et du récent ciblage politique des candidats de l'opposition démocratique et de la société civile", a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué. Les États-Unis ont allégé en octobre les sanctions pétrolières imposées au pays exportateur de brut après que le gouvernement du président Nicolas Maduro a signé un accord avec l'opposition en vertu duquel Caracas s'est engagé à organiser une élection présidentielle libre et équitable en 2024. Matthew Miller a déclaré que la décision du tribunal était "très préoccupante" et qu'elle allait à l'encontre des engagements pris par Nicolas Maduro de permettre à tous les partis de sélectionner leurs candidats à l'élection présidentielle. Jeudi, Nicolas Maduro a déclaré que l'accord conclu avec ses opposants risquait de ne plus tenir en raison de ce qu'il a qualifié de "conspirations" à son encontre. (Reportage David Ljunggren ; rédigé par Diane Craft, version française Benjamin Mallet)