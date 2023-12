Les équipementiers sportifs européens chahutés après l'avertissement de Nike

Les équipementiers sportifs européens chahutés après l'avertissement de Nike













22 décembre (Reuters) - Les fabricants de vêtements de sport européens trébuchent vendredi en Bourse, après que leur concurrent américain Nike a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. A 11h11 GMT, Adidas reculait de 5,67%, contre une baisse de 5,77% pour Puma. Le britannique JD Sports cédait 5,28%, parmi les pires performances du Stoxx 600 qui était stable au même moment. Jeudi, Nike a abaissé sa prévision de croissance sur un an de son chiffre d'affaires à 1% en 2023, contre une prévision précédente tablant sur une progression autour de 5%. Le consensus des analystes interrogés par LSEG anticipait une croissance de 3,8%. L'équipementier sportif américain a mis en cause une baisse des dépenses des consommateurs et une faiblesse des ventes en ligne dans un contexte d'inflation élevée persistante. Il a annoncé dans le même temps un plan de réduction de coûts de deux milliards de dollars. A la Bourse de New York, Nike plongeait de 11% dans les échanges électroniques avant l'ouverture. "La corrélation (entre les différents vendeurs d'articles de sports) a été plus limitée ces derniers trimestres, mais l'annonce pèse sur Adidas et Puma", résume un opérateur de marché. (Reportage Amir Orusov, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)