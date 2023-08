Les épreuves de spécialité du bac repoussées en juin, abaya interdite à l'école

Les épreuves de spécialité du bac repoussées en juin, abaya interdite à l'école













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal a confirmé dimanche que les épreuves de spécialité du baccalauréat se dérouleraient en juin, et non plus en mars comme lors de l'année scolaire écoulée, revenant sur une mesure de la réforme engagée par l'un de ses prédécesseurs, Jean-Michel Blanquer. Invité du journal de 20 Heures de TF1, Gabriel Attal a aussi annoncé l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles publiques, adoptant une position ferme à l'égard du long vêtement féminin. Il s'agit d'une "règle nécessaire et juste", a-t-il déclaré, notant l'importance de la laïcité à l'école. Il a ajouté que les directives nécessaires seraient données aux chefs d'établissement pour mettre en oeuvre cette mesure. S'agissant du baccalauréat, le ministre de l'Education nationale a déclaré qu'"il faut garder ce qui fonctionne et enlever ce qui ne fonctionne pas", alors que la tenue en mars des épreuves de spécialité avait engendré des critiques de la part d'enseignants et de parents d'élèves. Gabriel Attal a souligné la volonté de "garder intacte" la mobilisation des élèves. Le président Emmanuel Macron avait annoncé dans un entretien au Point publié mercredi dernier des "ajustements" de la réforme du baccalauréat mise en oeuvre lors de son premier quinquennat. "On ne peut pas avoir des épreuves si tôt dans l'année", avait-il dit à propos des épreuves de contrôle continu au cours de l'année scolaire, indiquant que Gabriel Attal effectuerait sous quelques jours des annonces à ce sujet. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs déclaré dimanche soir que chaque enseignant gagnerait à la rentrée scolaire entre 125 et 250 euros net de plus qu'à la même époque l'an dernier, avec pour objectif de lutter contre la pénurie de personnel. Dans un contexte d'inflation, il a aussi exprimé sa préoccupation pour les classes moyennes, quand bien même il a rappelé que l'allocation de rentrée scolaire avait été revalorisée. "Je veux qu'on simplifie les listes de fournitures, et je veux qu'on trouve une organisation pour qu'avec l'Education nationale, les parents puissent acheter des fournitures avec des prix de gros", a-t-il dit sur TF1. (Rédigé par Jean Terzian)