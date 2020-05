Les époux Balkany condamnés en appel à 4 et 5 ans de prison

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La cour d'appel de Paris a condamné mercredi Patrick et Isabelle Balkany, anciens édiles de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), à respectivement cinq et quatre ans de prison ferme pour blanchiment aggravé de fraude fiscale mais sans incarcération immédiate.

Le couple, qui conteste l'accusation de blanchiment et les montants avancés, est également condamné à dix ans d’inéligibilité et à verser une amende de 100.000 euros chacun.

"La justice a rendu une décision et je parle en sa globalité - première instance et appel - très dure, que nous considérons disproportionnée", a déclaré l'avocat d'Isabelle Balkany, Pierre-Olivier Sur, à la presse.

"Cette disproportion appelle à se poser la question de savoir si c'est parce que c'est eux - je laisse la question ouverte", a-t-il poursuivi, à se poser la question d'"une justice d'un nouveau monde qui juge une politique d'un ancien monde et qui a voulu à travers les Balkany faire un exemple et tuer. Tuer une carrière politique, tuer financièrement".

Les Balkany, amis de l'ancien président Nicolas Sarkozy, sont accusés d'avoir constitué un important patrimoine immobilier, non déclaré, notamment aux Antilles et au Maroc, grâce au produit de cette fraude et un réseau de sociétés écran et de comptes bancaires à l'étranger.

En première instance, le 18 octobre dernier, Patrick Balkany avait été condamné à cinq ans de prison ferme avec mandat de dépôt et à 10 ans d'inéligibilité, son épouse, à quatre ans de prison ferme sans mandat de dépôt et 10 ans d'inéligibilité.

(Rédaction de Paris)