Les entreprises moins enclines à recruter en septembre, déclare l'institut Ifo

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les entreprises allemandes sont moins enclines à embaucher de nouveaux employés en septembre, ont montré les données de l'institut Ifo mercredi, ravivant les craintes de récession dans la plus grande économie de l'Europe. L'indicateur est tombé à 95,8 points contre 97,0 points en août, au plus bas depuis février 2021, en raison d'un manque de commandes, l'activité dans les secteurs du commerce, de la construction et des services ayant également perdu en vigueur, a déclaré l'Ifo dans un communiqué. "L'expansion robuste de l'emploi des derniers mois s'est arrêtée", a commenté Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes de l'Ifo. "Les entreprises souhaiteront probablement embaucher de nouveau lorsque l'économie se redressera." L'économie allemande risque de sombrer dans sa deuxième récession en un an selon le consensus, après s'être contractée au dernier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. L'Ifo a également rappelé que le vieillissement de la société allemande priverait le marché du travail d'un nombre croissant de travailleurs à moyen terme. (Reportage Friederike Heine, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)