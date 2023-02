Les enquêteurs vont mettre fin à leurs investigations, selon une source

Les enquêteurs vont mettre fin à leurs investigations, selon une source













Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - L'équipe internationale chargée d'enquêter sur la destruction du vol MH17 de la compagnie Malaysian Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014 va mettre fin à ses investigations sans engager de poursuites supplémentaires, faute de preuves suffisantes pour renvoyer de nouveaux suspects devant la justice, a déclaré mercredi une source proche des enquêteurs. L'équipe devait annoncer sa décision lors d'une conférence de presse programmée à 12h00 GMT. Un tribunal néerlandais a condamné en novembre dernier à la prison à perpétuité trois hommes, deux ressortissants russes et un Ukrainien, accusés de meurtre pour leur rôle dans la catastrophe. Le MH17, qui assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur, avait été abattu alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014. Aucun des 298 passagers et membres d'équipage n'avait survécu. (Reportage Bart Meijer, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)