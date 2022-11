Les enquêteurs des Bahamas examinent la chute de FTX

(Reuters) - L'effondrement de FTX, l'une des principales plates-formes d'échange de cryptoactifs du monde, fait l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs des Bahamas, qui cherchent à déterminer si une "faute criminelle" a été commise, a déclaré dimanche la police royale de l'archipel.

FTX a déposé son bilan vendredi après que les traders se sont précipités pour retirer 6 milliards de dollars de la plate-forme en seulement 72 heures et que la bourse concurrente binance a abandonné une proposition d'accord de sauvetage.

Dans un communiqué, la police royale des Bahamas a déclaré dimanche : "À la lumière de l'effondrement de FTX à l'échelle mondiale et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd, une équipe d'enquêteurs financiers de la 'Financial Crimes Investigation Branch' travaille en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières des Bahamas pour déterminer si une quelconque faute criminelle a été commise."

FTX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le nouveau directeur général de la société, John J. Ray III, a déclaré samedi que FTX travaillait avec les forces de l'ordre et les régulateurs et qu'elle faisait "tous les efforts possibles pour sécuriser tous les actifs, où qu'ils se trouvent".

La chute de la plate-forme a vu son fondateur, Sam Bankman-Fried, âgé de 30 ans, passer du statut d'enfant-vedette de la crypto-monnaie à celui de protagoniste du plus grand crash du secteur.

Bankman-Fried, qui vit aux Bahamas, a également fait l'objet de spéculations quant à sa localisation et a démenti sur Twitter les rumeurs selon lesquelles il se serait enfui en Amérique du Sud. Samedi, il a déclaré à Reuters qu'il se trouvait aux Bahamas.

Au moins 1 milliard de dollars puisé dans les dépôts des clients de FTX a disparu, ont déclaré deux sources à Reuters vendredi. Selon ces sources, Bankman-Fried, a transféré 10 milliards de dollars depuis des dépôts des clients de FTX vers sa société d'analyse financière, Alameda Research.

De nouveaux problèmes ont émergé samedi lorsque le conseiller général américain de FTX, Ryne Miller, a déclaré dans un message sur Twitter que les actifs numériques de l'entreprise étaient déplacés dans ce qu'on appelle un stockage à froid "pour atténuer les dommages en cas d'observation de transactions non autorisées".

Le stockage à froid fait référence aux portefeuilles de crypto-monnaies qui ne sont pas connectés à Internet pour se prémunir contre les pirates.

