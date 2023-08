Les employés de l'aéroport de Gatwick abandonnent leur projet de grève

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les grèves prévues ce week-end à l'aéroport britannique de Gatwick ont été suspendues car les employés ont accepté de meilleures offres salariales, a annoncé jeudi le syndicat Unite. "Unite a coordonné le conflit social à Gatwick afin d'obtenir des augmentations de salaire bien méritées pour ses membres", a déclaré Sharon Graham, secrétaire générale de Unite, dans un communiqué. Les membres du syndicat employés par l'une des sociétés chargées de l'assistance au sol à Gatwick ont accepté une augmentation de salaire de 14%. "Aucune autre action syndicale n'est actuellement prévue à l'aéroport", a déclaré le syndicat. (Reportage Sinchita Mitra, rédigé par Farouq Suleiman, version française Kate Entringer)