Les Emirats invitent le président syrien Assad à la COP28 sur le climat

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Les Emirats arabes unis ont invité lundi le président syrien, Bachar al Assad, à assister à la COP28 sur le climat qui doit se dérouler à la fin de l'année à Dubaï, où il serait amené à croiser des dirigeants occidentaux qui lui ont imposé des sanctions pendant des années. L'invitation a été lancée par le président émirati, Mohamed ben Zayed al Nahyane, ont rapporté séparément l'agence de presse syrienne SANA et l'ambassade des Emirats arabes unis à Damas, dans un tweet. Les relations entre les Etats arabes et la Syrie se réchauffent après une décennie d'isolement du régime de Bachar al Assad dans la région, à la suite de l'éclatement de la guerre civile en 2011. Le processus de rapprochement s'est accéléré dans la foulée du tremblement de terre qui a dévasté la Syrie et la Turquie en février. La semaine dernière, la Ligue arabe a réintégré la Syrie, et l'Arabie Saoudite a invité le président syrien au prochain sommet de l'organisation, prévu vendredi à Djeddah. Les Etats-Unis, alliés de l'Arabie saoudite, sont opposés à tout rapprochement de pays du Moyen-Orient avec la Syrie, citant la répression brutale menée par le gouvernement de Bachar al Assad et la nécessité que des progrès soient réalisés vers une issue politique au conflit. (Reportage par Jana Choukeir et Kinda Makieh; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)