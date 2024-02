Les Émirats arabes unis et Gibraltar retirés de la "liste grise" du Gafi

23 février (Reuters) - Le Groupe d'action financière (Gafi), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a retiré vendredi les Émirats arabes unis et Gibraltar de sa "liste grise" de pays et territoires faisant l'objet d'une surveillance accrue. Les autres Etats retirés de la liste sont la Barbade et l'Ouganda. Les Émirats arabes unis, important pôle financier au Moyen-Orient, abritent de nombreuses banques mondiales, tandis que Gibraltar héberge des sociétés de jeux d'argent en ligne et de crypto-monnaies. Le Gafi, dont le siège est à Paris, a par ailleurs annoncé avoir ajouté le Kenya et la Namibie à sa "liste grise". A lire aussi... La "liste grise" de l'organisation inclut les pays "qui travaillent activement avec le Gafi pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération." La "liste noire" concerne les Etats aux "graves lacunes stratégiques" dans ces domaines. (Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)