Les efforts d'Israël pour réduire le nombre de victimes civiles à Gaza ne sont "pas couronnés de succès"-Netanyahu

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Israël fait tout son possible pour que les civils de Gaza soient mis hors de danger, notamment en larguant des tracts appelant la population à évacuer, mais ses efforts pour réduire le nombre de victimes n'ont "pas été couronnés de succès", a déclaré jeudi le Premier ministre israélien. "Chaque mort civile est une tragédie. Et nous ne devrions pas en voir car nous faisons tout notre possible pour mettre les civils hors de danger, alors que les combattants du Hamas font tout pour les mettre en danger", a dit Benjamin Netanyahu dans un entretien à la chaîne de télévision américaine CBS News. "Nous envoyons des tracts, (nous) les appelons sur leurs téléphones portables et nous disons: 'Partez'. Et beaucoup l'ont fait", a-t-il précisé. Israël a dit vouloir "éradiquer" le mouvement islamiste palestinien en réponse à l'attaque du 7 octobre. "Je peux également dire que nous tenterons (d'atteindre cet objectif) en faisant un minimum de victimes civiles. C'est ce que nous nous efforçons de faire: un nombre minimum de victimes civiles. Malheureusement, (nos efforts) ne sont pas couronnés de succès." Israël a déclenché une opération militaire en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué 1.200 personnes et lors de laquelle quelque 240 personnes ont été enlevées. Au moins 11.500 personnes, dont plus de 4.700 enfants, ont été tuées depuis dans l'offensive menée par Israël, selon les données de représentants des autorités de la santé de Gaza considérées comme fiables par l'Onu. Deux tiers des habitants du nord de l'enclave ont été déplacés et sont sans-abri. L'armée de l'air israélienne a largué des tracts jeudi dans certaines zones du sud de la bande de Gaza, appelant la population à évacuer. (Reportage Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)