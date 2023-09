Les données sur l'inflation montrent que le niveau des taux de la BCE est "approprié", déclare Villeroy

PARIS (Reuters) - Les données parues vendredi sur l'inflation en zone euro montrent que le niveau actuel des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) est "approprié", a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) a augmenté de 4,3% sur un an en septembre dans la zone euro, sa plus faible hausse en deux ans. En France, l'inflation s'est maintenue à 4,9% ce mois-ci, en dépit de la hausse des prix de l'énergie. "Ces données renforcent notre confiance dans le fait que l'inflation dans la zone euro et en France reviendra vers son objectif de 2% d'ici 2025, ce qui confirme que le niveau actuel de nos taux d'intérêt directeurs est approprié", a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, dans un message posté sur le réseau LinkedIn. "La volatilité récente du marché des obligations à long terme a été quelque peu excessive", ajoute-t-il. Le rendement des Treasuries à dix ans a touché jeudi un plus haut depuis 2007 et celui du Bund allemand de même échéance un pic depuis 2011, dans un contexte de craintes d'un durcissement monétaire prolongé. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)