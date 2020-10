Les données économiques "étonnamment solides", dit Clarida (Fed)

Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider

(Reuters) - Les données économiques américaines ont été "étonnamment solides" depuis le mois de mai même s'il faudra probablement encore un an pour que l'économie retrouve son niveau d'avant-crise, a déclaré mercredi le vice-président de la Réserve fédérale (Fed), Richard Clarida.

"Les données nous montrent qu'avec des taux bas, des crédits disponibles et des revenus soutenus par des relais budgétaires, les gens - au moins jusqu'à présent - construisent des maisons, achètent des voitures et commandent des équipements et des logiciels", a déclaré Richard Clarida dans des notes préparées pour une conférence en ligne organisée par l'Institute of International Finance.

Alors que le secteur des services reste pénalisé par la baisse continue des voyages ou encore la faible fréquentation dans les restaurants, "le rebond (du produit intérieur brut, PIB) s'est élargi aux indicateurs de consommation de biens, de logement et d'investissement", a-t-il dit, le secteur du logement et les ventes de voitures étant particulièrement forts.

Le vice-président de la banque centrale américaine a ajouté néanmoins que l'économie des Etats-Unis restait dans un creux profond et qu'il lui faudrait du temps pour en sortir, "peut-être une autre année" dans le cas du PIB, et potentiellement trois ans pour le taux de chômage.

"Un soutien monétaire supplémentaire - et probablement budgétaire - sera nécessaire", a déclaré Richard Clarida. "Au nom de la Fed, je peux vous assurer que nous sommes déterminés à utiliser toute notre palette d'outils pour soutenir l'économie".

La Réserve fédérale, tout en réduisant ses taux d'intérêt proches de zéro, a approuvé une longue liste de programmes visant à maintenir le fonctionnement des marchés financiers et à octroyer des prêts aux entreprises.

Les aides budgétaires du gouvernement, qui nécessitent l'approbation du Congrès et du pouvoir exécutif, ont joué un rôle important dans la reprise économique grâce à des prêts aux petites entreprises et des allocations chômage.

Mais les négociations entre démocrates et républicains sur de nouvelles mesures de relance sont dans l'impasse alors que de nombreux responsables de la Fed jugent nécessaire de pallier la perte de salaire de millions de personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie.

(Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)