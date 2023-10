Les données d'inflation prouvent l'efficacité de la politique monétaire de la BCE, dit Herodotou

LIMASSOL, Chypre (Reuters) - La politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) est efficace pour contenir les prix, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque centrale de Chypre, Constantinos Herodotou. "Les données récentes sur l'inflation confirment que la transmission de la politique monétaire est efficace et a un impact sur l'inflation", a déclaré Constantinos Herodotou, qui est également membre du conseil des gouverneurs de la BCE, lors d'une conférence. "La BCE a réussi à maintenir les anticipations d'inflation ancrées, puisque la plupart des mesures d'anticipation de l'inflation à long terme se situent actuellement autour de 2%, le taux d'inflation cible", a déclaré Constantinos Herodotou. Toutefois une "incertitude" persiste, a-t-il ajouté, en référence à la récente flambée des prix de l'énergie qui pourrait à nouveau se transmettre au reste du panier de consommation et pousser de nouveau les prix à la hausse. "En outre, les salaires et les marges bénéficiaires élevés observés dans la zone euro l'année dernière doivent être surveillés de près, même si l'on s'attend actuellement à ce qu'ils se normalisent". En septembre, l'inflation dans la zone euro est tombée à son niveau le plus bas depuis deux ans. Les prix à la consommation dans les 20 pays qui partagent l'euro ont augmenté de 4,3% en septembre, le rythme le plus lent depuis octobre 2021, contre 5,2% un mois plus tôt, selon les données préliminaires d'Eurostat publiées vendredi. (Reportage Michele Kambas, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)