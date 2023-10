Les dommages sur le gazoduc en mer Baltique causés par une "force importante", selon l'Estonie

VILNIUS/HELSINKI (Reuters) - Les dommages causés dimanche au gazoduc Balticconnector, en mer Baltique, auraient été provoqués par une "force assez importante", a déclaré mercredi le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, un jour après que la Finlande a déclaré qu' il pourrait s'agir d'une action délibérée. Mardi, Helsinki a déclaré que les dégâts au gazoduc qui relie la Finlande à l'Estonie avaient probablement été causés par une "activité extérieure" et que la cause faisait l'objet d'une enquête. "On peut clairement voir que ces dommages ont été causés par une force assez importante", a déclaré Hanno Pevkur à Reuters, ajoutant que les enquêteurs n'excluaient rien à ce stade. "Nous devons encore préciser de quoi il s'agit exactement, mais pour l'instant, il semble qu'il s'agisse d'un impact mécanique ou d'une destruction mécanique". Selon Henri Vanhanen, chercheur à l'Institut finlandais des affaires internationales, la question centrale est de savoir comment l'Otan réagirait s'il était prouvé qu'un pays tiers était à l'origine des dommages. La Finlande et l'Estonie en sont toutes deux membres. "En effet, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'une attaque contre l'infrastructure d'un membre de l'Otan", a-t-il déclaré. "Je pense que la grande question à long terme est de savoir si nous disposons d'un ensemble clair de contre-mesures potentielles pour de telles activités. Quelle est la force de dissuasion ?" (Reportage Andrius Sytas à Vilnius, Anne Kauranen à Helsinki et Tom Little à Malmö, rédigé par Gwladys Fouch ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)