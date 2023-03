Les dommages liés aux séismes devraient dépasser $100 mds en Turquie, selon Onu

Les dommages liés aux séismes devraient dépasser $100 mds en Turquie, selon Onu













Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - Le montant des dommages causés par les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie voisine le mois dernier va dépasser les 100 milliards de dollars (environ 93,77 milliards d'euros) pour la seule Turquie, a déclaré mardi une responsable du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). "Il ressort clairement des calculs effectués à ce jour que le montant des dommages présenté par le gouvernement et soutenu par (...) les partenaires internationaux dépasserait les 100 milliards de dollars", a déclaré Louisa Vinton par liaison vidéo depuis Gaziantep lors d'un point de presse, avant la tenue d'une importante conférence des donateurs la semaine prochaine. Plus de 52.000 personnes ont été tuées en Turquie et en Syrie par les séismes du 6 février, beaucoup ayant été écrasées ou ensevelies dans leur sommeil. Le chiffre provisoire des dommages, qui ne concerne que la Turquie, servira de base à une conférence des donateurs destinée à mobiliser des fonds pour les victimes du séisme, qui se tiendra à Bruxelles le 16 mars, a ajouté Louisa Vinton. La Banque mondiale avait précédemment estimé les dégâts en Turquie à environ 34,2 milliards de dollars. Les scènes qui se sont déroulées dans la province turque de Hatay — la plus durement touchée — ont été qualifiées d'"apocalyptiques" par Louisa Vinton, alors que des centaines de milliers de maisons ont été détruites. "Les besoins sont immenses mais les ressources sont rares", a-t-elle ajouté. (Reportage d'Emma Farge, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)