Les dockers danois se joignent à la grève contre Tesla en Suède

5 décembre (Reuters) - Un syndicat danois a annoncé mardi qu'il rejoignait le mouvement de grève des salariés suédois de Tesla en refusant de décharger ou de transporter des voitures fabriquées par le constructeur automobile américain pour des clients en Suède. Le syndicat 3F emboîte le pas du syndicat des dockers suédois, qui a pris une décision similaire le mois dernier en soutien au mouvement social initié par les 130 mécaniciens qui entretiennent les véhicules Tesla en Suède. Ces employés du constructeur américain - qui ne produit pas de véhicules en Suède - sont en grève depuis le 27 octobre pour réclamer la signature d'une convention collective. Le secrétaire général du syndicat 3F, Jan Villadsen, a dit dans un communiqué avoir pris la décision de soutenir ses collègues suédois parce que "le mouvement syndical est mondial dans la lutte pour la protection des travailleurs". Il a précisé que la grève des dockers et des chauffeurs routiers danois ne concernait que les voitures destinées au marché suédois. (Rédigé par Essi Lehto à Helsinki, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)