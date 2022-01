Les divergences Otan-Russie seront difficiles à surmonter (Stoltenberg)

BRUXELLES, 12 janvier (Reuters) - Les divergences entre la Russie et l'Otan à propos de l'Ukraine seront difficiles à surmonter, a estimé mercredi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, à l'issue de la première réunion depuis deux ans du Conseil Otan-Russie.

"Il y a des divergences significatives entre les alliés de l'Otan et la Russie", a-t-il dit à la presse après les discussions qui se sont tenues au siège de l'Alliance à Bruxelles.

"Nos différences ne seront pas faciles à surmonter mais le fait que les alliés de l'Otan et la Russie s'assoient autour de la même table et discutent de questions importantes est un signal positif", a-t-il ajouté. (Reportage Robin Emmott et Sabine Siebold; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)