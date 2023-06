Les discussions sont essentielles pour éviter une crise, dit le secrétaire US à la Défense à la Chine

par Xinghui Kok et Joe Brock SINGAPOUR (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est dit samedi très préoccupé par la réticence de la Chine à échanger sur la question de la gestion des crises, prévenant que des discussions étaient essentielles pour éviter le conflit. L'état des relations entre les Etats-Unis et la Chine s'est considérablement dégradé alors que les deux superpuissances restent profondément divisées sur plusieurs sujets, allant de la souveraineté de Taïwan au cyberespionnage, en passant par les différends territoriaux en mer de Chine méridionale. S'exprimant lors de la conférence Shangri-La Dialogue, qui attire des responsables militaires de haut niveau, des diplomates et des fabricants d'armes du monde entier, Lloyd Austin a estimé que des lignes de communication ouvertes entre les responsables militaires et de la défense américaine et chinoise étaient essentielles pour éviter un conflit et renforcer la stabilité dans la région Asie-Pacifique. "Je suis très préoccupé par la réticence de la RPC (République populaire de Chine, NDLR) à s'engager plus sérieusement dans la mise en place de meilleurs mécanismes de gestion des crises entre nos deux armées", a dit Lloyd Austin. "Plus nous parlons, plus nous pouvons éviter les malentendus et les erreurs d'évaluations qui pourraient causer une crise ou un conflit", a-t-il dit. Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a décliné cette semaine une invitation à rencontrer son homologue américain lors de la conférence, qui se tient à Singapour. Lloyd Austin et Li Shangfu ont échangé une poignée de main lors de la conférence, mais n'ont pas eu d'entretien approfondis, a indiqué le Pentagone. Li Shangfu doit prononcer son discours dimanche. (Reportage Xinghui Kok, Joe Brock, Chen Lin, Gerry Doyle, Kanupriya Kapoor et Greg Torode, avec la contribution de Idrees Ali, Phil Stewart et Yew Lun Tian; version française Camille Raynaud)