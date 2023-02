Les dirigeants européens sont à Kyiv pour afficher leur soutien à l'Ukraine

(Actualisé avec arrivée de Von der Leyen) KYIV, 2 février (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée jeudi à Kyiv, accompagnée d'autres membres de l'exécutif européen, pour une visite à forte charge symbolique destinée à afficher le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine à l'approche du jour anniversaire du début de l'invasion russe. "Bon de revenir à Kyiv, pour la 4e fois depuis l'invasion russe. Cette fois, avec mon équipe de commissaires", a déclaré la présidente de la Commission en postant sur Twitter une photo d'elle à son arrivée à la gare de Kyiv. "Nous sommes ensemble ici pour montrer que l'UE se tient plus fermement que jamais au côté de l'Ukraine. Et pour renforcer encore notre soutien et notre coopération." Les membres de l'exécutif européen doivent rencontrer dans la journée des membres du gouvernement ukrainien. Les responsables européens devraient s'engager à fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine, notamment militaire et financière. Vendredi, Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michel, s'entretiendront avec le président ukrainien, Volodimir Zelensky. Ce déplacement, le premier d'une telle importance depuis le début de la guerre le 24 février 2022, intervient alors que l'Occident s'est engagé à livrer de nouvelles armes à l'Ukraine afin de faire face à l'invasion russe. Une décision qualifiée de "provocation" par Moscou. Les alliés discuteront notamment de l'attribution d'une nouvelle aide militaire et financière à Kyiv, des moyens de faciliter l'accès des produits ukrainiens au marché européen ou des moyens à mettre en oeuvre pour aider l'Ukraine à couvrir ses besoins énergétiques. Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, devrait de son côté annoncer une aide de 25 millions d'euros pour déminer les territoires repris par l'Ukraine aux forces russes. L'UE a déboursé environ 60 milliards d'euros pour aider l'Ukraine, selon des responsables, dont 12 milliards d'euros d'aide militaire. (Reportage Gabriela Baczynska, Tom Balmforth, Pavel Polityuk; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)