Les dirigeants du G7 s'entretiendront dimanche avec Zelensky

WASHINGTON (Reuters) - Les dirigeants des pays G7, dont le président américain Joe Biden, participeront dimanche à une visioconférence avec le président ukrainien Volodimir Zelensky dans un geste d'unité, la veille des célébrations commémorant la capitulation de l'Allemagne nazie face à l'Union soviétique, à Moscou, a annoncé la Maison blanche.

Les discussions porteront sur les derniers développements du conflit en Ukraine, les efforts pour soutenir Kyiv et les moyens de démontrer "l'unité continue du G7 dans notre réponse collective, notamment en imposant des coûts sévères pour la guerre (du président russe Vladimir) Poutine", a déclaré lundi un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison blanche.

Les dirigeants des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, du Japon, du Canada et de l'Italie participeront à cette réunion, a ajouté le porte-parole.

Jen Psaki, la porte-parole de la Maison blanche, a expliqué que le moment choisi pour cette réunion était important car elle aura lieu la veille des commémorations en Russie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui participera à la réunion du G7, prononcera également un discours télévisé destiné aux Allemands dans la soirée du dimanche 8 mai alors que les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire de 1945 des forces alliées revêtent cette année un caractère particulier en raison de la guerre opposant deux pays ayant été victimes de l'Allemagne nazie.

L'Allemagne assure cette année la présidence du G7.

