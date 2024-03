Les dirigeants du Congrès parviennent à un accord pour éviter un "shutdown"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les principaux responsables du Congrès américain ont déclaré mercredi qu'ils étaient parvenus à un accord sur des textes destinés à financer le gouvernement, évitant ainsi une fermeture partielle des administrations fédérales ("shutdown"). L'accord prévoirait un financement temporaire pour éviter la fermeture des administrations fédérales, ont déclaré dans un communiqué commun les dirigeants démocrates et républicains du Congrès, dont le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, et le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. (Reportage Eric Beech et Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)