Les dirigeants du conglomérat HNA arrêtés par la police chinoise

SHANGHAI (Reuters) - Le groupe chinois HNA, un ancien conglomérat devenu empire à coups d'acquisitions, a annoncé vendredi que son président et son directeur général avaient été interpellés par la police chinoise qui les soupçonnent d'avoir commis plusieurs délits.

La société, déclarée en faillite en février, a indiqué dans un communiqué sur son compte WeChat officiel, avoir été informée par la police de Hainan, province du sud de la Chine, de l'interpellation de son président Chen Feng et de son directeur général Tan Xiangdong.

"Les opérations du groupe HNA et de ses filiales sont stables et en bon ordre, et le travail de liquidation et de restructuration progresse de manière fluide conformément à la loi", a ajouté le groupe.

Dans les années 2010, le groupe HNA, qui s'est bâti autour de la compagnie aérienne Hainan Airlines, a engagé une vague d'acquisitions à travers le monde pour plus de 50 milliards de dollars (43 milliards d'euros), principalement financée par la dette, afin de bâtir un empire avec des participations dans des sociétés comme Deutsche Bank ou Hilton Worldwide.

Mais ses dépenses ont attiré l'attention du gouvernement chinois et des régulateurs à l'étranger. Alors que l'inquiétude grandissait concernant l'augmentation de sa dette, il a cédé des actifs comme le groupe de services aux aéroports Swissport ou le distributeur d'électronique Ingram Micro afin de se recentrer sur les secteur de l'aérien et du tourisme.

Début 2020, lorsque le Covid-19 a mis à l'arrêt le trafic aérien, l'exécutif local du Hainan a dépêché un groupe de travail au sein de HNA afin de trouver une solution à ses problèmes de liquidités.

La semaine dernière, HNA a annoncé qu'il serait restructuré en quatre divisions opérationnelles indépendantes et que tous les titres détenus par ses anciens actionnaires seraient effacés à l'issue de la restructuration.

Chen Feng, 68 ans, est devenu l'unique président du groupe en 2018 lorsque son cofondateur et alors co-président Wang Jian est décédé en France après une chute accidentelle, d'après la police locale.

Agé de 54 ans, Tan Xiangdong, aussi appelé Adam Tan, est devenu directeur général de HNA en 2016.

